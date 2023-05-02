Верховна Рада офіційно визнала "рашизм" державною ідеологією росії та закликала ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.

Відповідну заяву 2 травня підтримали 281 народний депутат, повідомив депутат Ради Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці до постанови сказано, що російське вторгнення в Україну "викрило" політичний режим президента рф володимира путіна "як неоімперську, тоталітарну диктатуру, яка успадковує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)".

Верховна Рада планує звернутися до Генпрокуратури, Мін'юсту та інших відомств України, щоб "невідкладно" вжити "заходи реагування на прояви ідеології та політики рашизму на території України".

Також український парламент планує звернутися до міжнародної спільноти з пропозицією оголосити політичний режим у росії "рашизмом".

Нагадаємо, 2 травня Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію.