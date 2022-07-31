Росія наділила себе, як заведено у фашистів, правом карати та знищувати нації

Колись були фашисти, а тепер - рашисти. Путін та його поплічники вже вписали нову сторінку у тлумачні словники. З моменту масштабного нападу росії, термін "рашизм" дедалі частіше лунає у стінах парламентів ЄС. Який же він - російський фашизм? Дослідила Карина Вакарєва.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Росія явила світові справжнє обличчя агресора. Й, нарешті, відкинула свою псевдодемократичну маску.

Руїни українських міст, внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів, нагадують те, що зробили російські війська у 90-их із Грозним - столицею Чеченської республіки. Місто із майже півмільйонним населенням було стерте з лиця землі, загинули й пропали десятки тисяч людей. Чечня не з чуток знає, що таке "братня росія". А слова її тодішнього лідера - Джохара Дудаєва - про ідеологію окупантів сьогодні стали пророчими.

Чечня - это только предлог. А по сути - это суть российского народа. Больного русизмом, человеконенавистнической идеологии. Украина еще схлестнется с россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций.

А амбіції в окупантів - імперські. Тож коли Союз розпався, комуністичні ідеї вивітрились, а держави проголосили незалежність, росія конче потребувала нової ідеології для відродження авторитарного правління.

1992-1993 - Росія окупувала Придністров'я;

1992-1993 - Росія спровокувала абхазьку війну;

1994-1996 - Перша російсько-чеченська війна;

1999-2009 - Друга російсько-чеченська війна;

2008 - Російсько-грузинська війна;

2015-2022 - Вторгнення Росії в Сирію;

2014-2022 - Російсько-українська війна.

Якщо озирнутися назад бодай на три десятиліття - вимальовується чітка картина: територія рф росла коштом військової агресії та поневолення сусідів. Причому росія постійно повторює мантру: вона - "миротворець". Так з'явився "руській мір" - оновлена версія фашизму.

Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, был мир и процветание. А зачем нам такой мир, если там не будет россии?

На відміну від Гітлера чи Муссоліні, у царині ідеології путін велосипед не вигадував, а скористався вже готовими лекалами. Образ національного героя зліпили політтехнологи, а росіян закохали у нього кишенькові медіа.

За что люблю путина? За то, что он принимает довольно таки правильные решения и подходит к этому жестко. - Чтоб уничтожили всех этих националистов, и нормальная страна была. - И мы будем бить, долбить.

Росія наділила себе, як заведено у фашистів, правом карати та знищувати нації. Визначати, хто має право на існування, а хто повинен горіти в полум'ї їх "ураганів" та "сонцепьоків".

Це "рашизм". Знаєте, слово нове, але вчинки такі самі, як були 80 років тому.

Рашизм. Цей термін став синонімом звірств окупантів в Україні. І якщо його ознаки історія ще до кінця не проаналізувала, довести фашистську сутність рф не так і важко. Популярну інструкцію розробив Умберто Еко. Італійський філософ сформував 14 ознак, наявність хоча б половини з яких свідчить про фашистський режим у державі. Розберемо?

Легітимність для ухвалення рішень російські чиновники (parad) часто черпають з фрази "бо ж дєди воєвалі". Кому й навіщо потрібні ці рішення - не згадують. Але ж в цьому і суть - тяжіти обов'язком перед попередніми поколіннями.

22-го июня 41-го нацисты вероломно напали на Советский Союз.

Використання літери Z - між іншим, теж данина традиції. Бо ж якщо Гітлер мав свастику, то чому рашисти повинні бути без свого знаку?

Вот наш ответ на санкции американцам. Мы не боимся вас.

Це відео без слів демонструє як росіян вороже налаштовують до технічного прогресу.

У нас будет выпускаться "Москвич". Хочу подчеркнуть - это "Москвич" на электродвигателе.

Ще одна ознака фашизму - традиційний російський інститут - "вороги народу" або іноагенти. Діє за принципом - хто не з нами, той проти нас.

Ну почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии?

Щоб гасити роздратованість суспільства від внутрішніх проблем, Кремль розповідає своєму електорату про тотального зовнішнього ворога. Очолює рейтинг США.

россия - единственная страна в мире, которая способна превратить США в радиоактивный пепел.

До потужних ворогів віднесли й Україну, потому як не взяли Київ за два дні. Приклад "перевзування" демонструє пропагандист Соловйов. Спочатку заявляє -

Мы сейчас один раз бровь поднимем и Украина поймет все.

І вже за місяць твердить інше.

Ни о каком быстром решении речи не идет. Потому что противостоит армия, вторая в Европе, после нашей. Которую восемь лет готовили.

Героїчна смерть за Батьківщину цінується більше, ніж саме життя. Ще з дитсадків маленьких росіян виховують у воєнному дусі. Дітей перевдягають у форму, а солдатів роблять кумирами.

Народ россии мудрый, честный, Веками доблесть доказал. В суровых битвах - победитель, Дух и силу показал.

Задовго до війни в Україні з путіна почали ліпити образ альфа-самця. Жорсткого та вимогливого. Страх і покора - це теж запорука успішного фашистського режиму.

Кремлівські посіпаки чи не щодня вигадують нову термінологію, аби зм'якшити меседжі. Так війну в Україні охрестили "спецоперацією". Вибухи у Бєлгороді - "хлопками", а авіатрощу - "жорсткою посадкою".

Ця ідеологія перетворює нинішню війну у геноцид. Спонукає росіян знищувати не лише військові об'єкти, але й лікарні, музеї, школи.