Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені ще на 90 діб. Верховна Рада проголосувала за відповідні законопроєкти №9259/9260, подані президентом України. "За" - 333 народні депутати.

Термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 05:30 20 травня строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року.

Це було сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни. ​Режим воєнного стану діє в Україні з 24 лютого 2022 року. Востаннє він був продовжений до 20 травня.