Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію [ Редагувати ]
Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені ще на 90 діб. Верховна Рада проголосувала за відповідні законопроєкти №9259/9260, подані президентом України. "За" - 333 народні депутати.
Термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 05:30 20 травня строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року.
Це було сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни. Режим воєнного стану діє в Україні з 24 лютого 2022 року. Востаннє він був продовжений до 20 травня.
по темі
У рф почали розсилати повістки з загрозою застосування "обмежувальних заходів" у разі неявки до військкомату
Міністра оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може звільнити окупований росією Крим без ведення бою
У вівторок, 2 травня, російські окупанти обстріляли Херсон та область
Окупантам, які дислокуються у Брянській та Курській областях, командування видає українську військову форму
Через поразки на полі бою кремль може готувати черговий "жест доброї волі". Не виключено, що рф може оголосити його під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни