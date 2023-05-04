Зеленський виступає в суді Гааги: трансляція [ Редагувати ]
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Про це свідчить онлайн-трансляцію виступу глави держави.
Там у президента запланована велика промова.
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