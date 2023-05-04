"Атака" дронів на кремль: у путіна вигадали нову версію [ Редагувати ]
Після того, як росія звинуватила Україну в нібито атаці "дронів" на кремль, у країні-агресорі вигадали нову версію подій. Нову версію озвучив прессекретар російського диктатора дмитро пєсков.
Так, у москві вирішили покласти відповідальність за "удар" на США.
Він заявив, що спроби Києва та Вашингтона "відхреститися" від причетності до "атаки" БПЛА на кремль "сміховинні".
Ми добре знаємо, що рішення про такі "теракти" приймаються не у Києві, а у Вашингтоні. Найчастіше навіть цілі визначає не Київ, а Вашингтон. Не щоразу Києву дають право у виборі засобів. У Вашингтоні мають чітко розуміти, що ми це знаємо.
Пєскову також поставили питання, чи стоять, на думку кремля, за "атакою" дронів США. На що він відповів: "Безумовно. Такі рішення - визначення цілей та засобів - це все диктується Києву з Вашингтона".
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