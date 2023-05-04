У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що український суд забезпечить відповідальність за злочини, які скоїли російські окупанти. Також наша країна зробить все можливе, щоб ця війна стала останньою у світі.

Про це він сказав під час виступу в суді Гааги.