"Війна в Україні має бути останньою у світі і ми це зробимо" - Зеленський [ Редагувати ]
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що український суд забезпечить відповідальність за злочини, які скоїли російські окупанти. Також наша країна зробить все можливе, щоб ця війна стала останньою у світі.
Про це він сказав під час виступу в суді Гааги.
Давайте сьогодні як завжди 4 травня ввечері віддамо належне пам'яті тих, чиї життя забрали війни. Друга світова війна, інші. Будь ласка, згадайте українців, які сьогодні могли б бути живими, якби не ця агресія. Якби не війна, якої ми не хотіли, яку ми хочемо зробити останньою війною у світі й ми це зробимо.
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