Як формувалися ті пакети? Яким саме чином Штати визначають, що і коли надати Україні я запитав про це заступницю Держсекретаря, яка безпосередньо координує військову допомогу Україні. І всі відповіді прямо зараз в сюжеті.

Пакет військової допомоги Україні, про який оголосили зараз вже 37-й. Загальна вартість зброї, яку Києву за цей час передали Штати, перевалила за 36 мільярдів доларів. Цифра величезна, якщо згадати, що до початку повномасштабного вторгнення Конгрес виділяв Україні на ці цілі лише 200-250 мільйонів на рік! Війна змінила все! Питання грошей більше не стоїть, на кону куди важливіші речі. Але куди менш відомо, як формуються нові пакети?

Джессіка Льюїс, заступниця Держсекретаря США із військово-політичних питань:

Ви питаєте, як ми визначаємо, що потрібно Україні? Ми працюємо у коаліції, коли ми розглядаємо, як, коли й що надати Україні. В міру того, що відбувається на фронті, ми дивимося, а що Україні треба саме на цьому етапі війни. Наприклад, на самому початку було очевидно, що необхідні "Стінгерси" та "Джавеліни". Протитанкові й протиповітряні засоби. І нам потрібно було швидко їх привести. У перші місяці війни ми, наприклад, створили систему із залученням "Третьої сторони". Якщо бачили, що якась країна, що територіально близько до України, має у себе "Стінгери" та "Джавеліни", ми давали їй дозвіл безвідкладно в Україну все це відправити. З тим, як війна поширювалася, ми побачили, що Україна потребує більш досконалу протиповітряну оборону. Тож переглянули запаси на наших складах; подивились - хто ще може мати такі системи; і яким є найкращий спосіб, щоб передати це все для України - і доставити на фронт.

І влаштоване все так: Держдеп проводить переговори з Україною й узгоджує деталі; конгресменів дипломати щоразу зобов'язані поставити до відома; а Пентагон потім відповідає за процес транспортування і збереження маршрутів у таємниці.

Джессіка Льюїс, заступниця Держсекретаря США із військово-політичних питань:

Держсекретарю президент надав право ці "президентські" пакети формувати. Далі ми маємо повідомити Конгрес; потім - Міноборони фактично все це переправляє. То ж так, це досить довгий процес. Водночас ми знаємо, і як надати щось негайно.

Але нова зброя потребує і нових навичок у тих, кому її використовувати. Тому Штати й організовують, і фінансують тренінги для українських фахівців. А ще все більше відкритості до ідеї проводити їх безпосередньо у Штатах, чого перші місяці війни уникали.

Джессіка Льюїс, заступниця Держсекретаря США із військово-політичних питань:

Ми надали найсучасніші системи - ті ж "Хаймарси" чи системи "Петріот". І військові мають проходити навчання, щоб ефективно їх використовувати. І тому ми це організували. Знаєте, поки йде ця війна, змінюється і характер нашої допомоги. А от щодо F-16 - тут президент чітко висловився, мені нема чого до цього додати. Ми будемо розглядати всі запити щодо потреб України. Але щодо F-16 у мене немає коментарів.

Питання щодо F-16 порушують конгресмени. Пропонують: якщо Білий дім не готовий просто зараз надати літаки - хоча б навчити керувати ними групу українських пілотів. Це стало б аргументом, щоб із часом змінити політику; а ще - це крок, без якого все одно не обійтися - тож, кажуть, чому не здійснити цього просто зараз. Але очікуваний український контрнаступ відсунув довгострокові плани; зараз пріоритет - надати все необхідне.

Джессіка Льюїс, заступниця Держсекретаря США із військово-політичних питань: