Збиття Bayraktar над Києвом: Ігнат прокоментував ситуацію [ Редагувати ]
У пʼятницю, 5 травня, речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував збиття у небі над Києвом українського безпілотника Bayraktar, який втратив керування. Ситуацію він пояснив в ефірі телемарафону.
Наш Bayraktar. Пташку шкода. Зрозуміло, що ми, зрештою, втрачали їх на фронті… Ну трапляється. Так, втрата керування. Це - техніка... Потрібно було його просто знешкодити.
Речник додав, що, саме через цей інцидент у столиці було оголошено тривогу.
На щастя, люди не постраждали... Працювало ППО.
За його словами, військові будуть виясняти, що стало причиною ситуації.
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