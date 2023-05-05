У пʼятницю, 5 травня, речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував збиття у небі над Києвом українського безпілотника Bayraktar, який втратив керування. Ситуацію він пояснив в ефірі телемарафону.

Наш Bayraktar. Пташку шкода. Зрозуміло, що ми, зрештою, втрачали їх на фронті… Ну трапляється. Так, втрата керування. Це - техніка... Потрібно було його просто знешкодити.

Речник додав, що, саме через цей інцидент у столиці було оголошено тривогу.

На щастя, люди не постраждали... Працювало ППО.

За його словами, військові будуть виясняти, що стало причиною ситуації.