Гауляйтер Запорізької області заявив про часткову евакуацію в регіоні [ Редагувати ]
В 18 населених пунктах на тимчасово окупованій частині території Запорізької області оголошено часткову евакуацію.
Про це заявив гауляйтер Євген Балицький.
Зазначається, що цивільних нібито вивезуть углиб регіону.
"Ухвалено рішення прибрати насамперед дітей із батьками, літніх людей, інвалідів, пацієнтів лікувальних установ від вогневого впливу супротивника і перемістити з прифронтових територій углиб області", - відзначив Балицький.
Гауляйтер додав, що евакуація торкнеться населених пунктів:
Тимошівка;
Смирнове;
Тарасівка;
Орлянське;
Молочанськ;
Куйбишеве;
Пришиб;
Токмак;
Мала Білозерка;
Василівка;
Велика Білозерка;
Дніпрорудне;
Михайлівка;
Кам'янка-Дніпровська;
Енергодар;
Пологи;
Кінські Роздори;
Розівка.
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