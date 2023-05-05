Всесвітня організація охорони здоров'я у п'ятницю, 5 травня, вирішила скасувати статус пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус під час брифінгу.

Він повідомив, що комітет організації з надзвичайних ситуацій напередодні ухвалив рішення рекомендувати скасування глобальної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я. Водночас Гебреїсус зазначив, що небезпека від коронавірусу нікуди не зникла, тому необхідно надалі дотримуватися правил безпеки.

"Минулого тижня від COVID-19 кожні три хвилини гинула людина — і це лише смерті, про які ми знаємо. Просто зараз тисячі людей у всьому світі борються із хворобою в реанімації, мільйони живуть із виснажливими наслідками COVID-19. Вірус нікуди не подінеться. Він все ще вбиває та мутує. Як і раніше, існує ризик появи нових варіантів, що викликають спалах захворювань і смертей", — сказав очільник ВООЗ.

ВООЗ оголосила коронавірус пандемією в березні 2020 року. 30 січня цього року ВООЗ вирішила продовжити статус пандемії коронавірусу (COVID-19) як глобальної надзвичайної ситуації. За три роки організація зафіксувала 7 мільйонів смертей, але їхня реальна кількість, за словами Гебреїсуса, може сягати 20 млн.