Служба безпеки України заочно повідомила про підозру всім російським сенаторам, які підтримали "приєднання" до рф тимчасово окупованих регіонів України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу на 170 сенаторів ради федерації федеральних зборів рф, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України. У лютому 2022 року всі вони підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "л/днр".

Також російські посадовці одностайно підтримали звернення президента росії про використання зс рф за межами країни.

Тим самим сенатори сприяли реалізації плану москви щодо ведення агресивної війни проти нашої держави.

Крім цього, у жовтні минулого року вони ратифікували "договори про входження" до складу рф тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським сенаторам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

10 квітня СБУ повідомила про звинувачення 56 депутатам держдуми рф, які, "сприяли спробі анексії українських регіонів до посії". Обвинувальні акти щодо російських парламентаріїв уже направлені до суду.

23 січня у рамках цієї справи СБУ передала до суду обвинувальні акти проти 55 депутатів держдуми, зокрема її спікера В'ячеслава Володіна, у березні - ще проти 41 парламентаря.

В українських судах до 15 років позбавлення волі заочно засуджено як мінімум шість російських парламентаріїв, у тому числі депутат держдуми від "Єдиної Росії" та співак Денис Майданов.