СБУ затримала колаборанта, який вивіз з Харківщини до рф понад тисячу тонн зерна [ Редагувати ]
Служба безпеки України затримала на Харківщині ще одного ворожого поплічника - 40-річного приватного підприємця з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Після захоплення рашистами частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією.
У серпні минулого року фермер отримав від агресора так званий "торговий патент на торгівлю зерном".
При цьому колаборант взяв на себе "зобов’язання" щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.
Впродовж місяця він незаконно вивіз до росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн.
Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.
Після звільнення району колаборант намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
Фермеру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність.
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