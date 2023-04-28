Служба безпеки України затримала на Харківщині ще одного ворожого поплічника - 40-річного приватного підприємця з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Після захоплення рашистами частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією.

У серпні минулого року фермер отримав від агресора так званий "торговий патент на торгівлю зерном".

При цьому колаборант взяв на себе "зобов’язання" щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

Впродовж місяця він незаконно вивіз до росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після звільнення району колаборант намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Фермеру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність.