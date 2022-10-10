Служба безпеки України оголосила в розшук заступника голови Ради безпеки рф дмитра медведєва за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України). Про це повідомляється на сайті МВС.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Згідно з карткою на сайті МВС, медведєва розшукують з 1 березня 2022 року. До 10 жовтня про це не було відомо.

У базі МВС Медведєв перебуває у категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Крім екс-президента рф медведєва, СБУ оголосила в розшук директора ФСБ олександра бортнікова, директора Служби зовнішньої розвідки сергія наришкіна, главу Міноборони сергія шойгу, речницю МЗС рф марію захарову та інших російських високопосадовців.

Нагадаємо, Україна закликає визнати рф державою-терористом.