СБУ оголосила в розшук медведєва, бортнікова, наришкіна, шойгу та інших російських силовиків [ Редагувати ]
Служба безпеки України оголосила в розшук заступника голови Ради безпеки рф дмитра медведєва за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України). Про це повідомляється на сайті МВС.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Згідно з карткою на сайті МВС, медведєва розшукують з 1 березня 2022 року. До 10 жовтня про це не було відомо.
У базі МВС Медведєв перебуває у категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Крім екс-президента рф медведєва, СБУ оголосила в розшук директора ФСБ олександра бортнікова, директора Служби зовнішньої розвідки сергія наришкіна, главу Міноборони сергія шойгу, речницю МЗС рф марію захарову та інших російських високопосадовців.
Нагадаємо, Україна закликає визнати рф державою-терористом.
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