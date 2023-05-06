На ЗАЕС окупанти зупинили всі блоки [ Редагувати ]
Усі блоки Запорізької атомної електростанції зупинені, але співробітники не евакуюватимуться. Про це повідомляється в Telegram-каналі станції, який контролюється окупантами.
Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности...
Необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города сейчас нет. Соблюдайте спокойствие.
Зупинення блоків ЗАЕС може означати, що росіяни можуть готувати провокації на тимчасово захоплених територіях Запорізької області, попереджає мер Мелітополя Іван Федоров.
Напередодні гауляйтер Запорізької області Євген Балицький оголосив про евакуацію мешканців 18 окупованих населених пунктів углиб області. Рашисти хочуть вивезти приблизно 70 тис. українців. У списку на "евакуацію" - Енергодар, де розташована Запорізька АЕС.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
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