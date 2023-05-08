Українські захисники знищили вночі 35 "шахедів" [ Редагувати ]
Цієї ночі захисники знищили всі 35 "шахедів", які атакували Україну. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 8 травня.
Вночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.
У Повітряних силах ЗСУ уточнюють, що проти України ворог застосував 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку - аеродром Сеща (Брянська область).
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил, у взаємодії з складовими Сил оборони України, знищено усі тридцять п’ять" Shahed-136/131".
Також, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.
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