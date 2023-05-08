На Одещині згорів величезний продовольчий склад (фото) [ Редагувати ]
На Одещині внаслідок ракетного удару рашистів виникла пожежа на продовольчому підприємстві. Про це повідомила обласна ДСНС.
Понад 90 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одещині. Цього разу росіяни воювали з продовольчим підприємством.
Вогнеборці впродовж ночі ліквідовували пекельну пожежу на площі 10 000 кв.м.
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