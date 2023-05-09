Британія, яка пишалася тим, що випередила своїх західних союзників у постачанні нових систем зброї в Україну, схоже, готова надіслати Києву ракети дальнього радіуса дії, в яких адміністрація президента США довго відмовляла. Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, у повідомленні про закупівлі, розміщеному 2 травня, Міністерство оборони Британії попросило "висловити зацікавленість" у наданні ударних можливостей із дальністю до 300 кілометрів. У повідомленні пропонувалося отримати відповіді протягом трьох днів.

За словами британського чиновника, який відмовився підтвердити тип, терміни або кількість розглянутої зброї, остаточного рішення ухвалено не було. Але це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Британія сама постачала такі боєприпаси, а запитувані характеристики та можливості майже відповідають її крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування.

Україна давно просить західні країни про ракети більшої дальності, стверджуючи, що така зброя може змінити хід війни, дозволяючи її силам націлюватися на російські командні центри, лінії постачання, боєприпаси та сховища палива глибоко в Криму та окупованому сході.

Ракети Storm Shadows можуть бути встановлені на українських винищувачах радянського виробництва і досягати російської території. Тому побоювання, що Україна буде запускати ракети по цілях у росії, є основною причиною, чому адміністрація неодноразово відхиляла прохання України постачати США боєприпаси великої дальності. І хоча політика США залишається незмінною, офіційні особи Пентагону не висловили занепокоєння, коли їх запитали про перспективу відправлення Великобританією ракет великої дальності в Україну.

Видання нагадує, що серед секретних документів США, які просочилися в мережу через платформу Discord, повідомлялося, що Великобританія має намір надіслати в Україну невизначену кількість ракет Storm Shadow разом із британським персоналом для допомоги у націлюванні.

До того ж раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що "Сполучене Королівство стане першим, хто надасть Україні ракети більшої дальності".