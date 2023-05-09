У Національному музеї історії України у Другій світовій війні зібрали обереги часів катаклізмів ХХ-го століття та сучасності [ Редагувати ]
У кожного воїна - свій оберіг. У Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні зібрали обереги часів катаклізмів ХХ-го століття та сучасної агресії росії проти України. Історії деяких з них - вражають. Подивіться і ви.
Пошматована Біблія. Вона врятувала життя військовослужбовця з Івано-Франківщини.
Світлана Даценко, завідувачка експозиційного відділу Національного музею історії України у Другій світовій війні:
Під час одного з обстрілів снаряд влучив в сумку яка знаходилася під бронежилетом. Осколки від снаряду фактично зупинила ця сумка, а в сумці був Новий Заповіт. Цей Новий Заповіт Степан бере із собою останні майже 17 років.
А це - дитяче фото Ліани Дахненко. Вирушаючи на фронт, ще за часів Другої світової, батько дівчинки взяв із собою фотокартку маленької. А дату, коли донька з'явилася на світ, військовослужбовець став вважати своїм щасливим числом. Зараз жінці - 94 роки. Вона згадує - після війни знову зустріла батька на порозі рідного будинку. Живим і здоровим.
Ліана Дахненко, почесна гостя виставки:
Щороку батько на фотографії робив один й той самий запис. Живи і будь здорова, вір як я у можливість нашої зустрічі.
Солдатські обереги, родинні реліквії, кукли-мотанки… Усе, що зараз є експонатом виставки в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, колись надихало своїх власників на віру у дивовижний порятунок від куль та снарядів. Крім невеличких талісманів, виставкову залу прикрашає інсталяція під назвою "Уламки історії".
Антон Логов, автор інсталяції:
Коли споглядаєш ці лінії, думаєш про взаємозв'язки історії людей, історії війн.
Дізнатися більше дивовижних історій тих, кому вдалося вижити у пеклі війни, можна протягом двох місяців. Також є можливість переглянути експонати онлайн - на сайті музею.
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