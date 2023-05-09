США планують 9 травня оголосити новий пакет військової допомоги Україні, повідомили джерела Associated Press та Reuters. За інформацією агентств, його обсяг може становити $1,2 млрд.

До пакету увійдуть зенітно-ракетні комплекси ППО Hawk, боєприпаси для засобів ППО, гаубиць, а також для боротьби з безпілотниками. Крім цього, США фінансуватимуть забезпечення доступу до супутникових зображень, обслуговування техніки та закупівлю запчастин.

Згідно з даними AP, "кошти планується розподілити протягом кількох місяців або навіть років" з метою "забезпечення потреб України в майбутньому".

Зазначається, що озброєння, включені до згаданого пакета, будуть виділені не з наявних запасів Пентагону, а сплачені згідно з Ініціативою зі сприяння безпеці України, яка дозволяє адміністрації Джо Байдена купувати озброєння у промисловості.

Після того, як про пакет буде оголошено, обсяг допомоги США Україні складе близько $37 млрд з початку збройного вторгнення росії у лютому 2022 року. Рішення про новий пакет допомоги у Вашингтоні ухвалили на тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Раніше Міноборони США повідомило, що Вашингтон направить Києву новий транш військової допомоги у розмірі $300 млн, до якого увійшли боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, ракети Hydra 70, артилерійські снаряди та протитанкові системи.