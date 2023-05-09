Україна отримала всю необхідну зброю для успішного контрнаступу - Блінкен [ Редагувати ]
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Україна має всі необхідні ресурси, у тому числі зброю, для звільнення своїх територій під час контрнаступу.
Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.
"За моїми власними оцінками, у них (ЗСУ, - ред.) є все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвойовувати території, які були захоплені росією протягом останніх 14 місяців", - сказав Блінкен.
Він зазначив, що йдеться не лише про озброєння, а й про підготовку військових.
"Це гарантія того, що українці зможуть обслуговувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, знову ж таки, для того, щоб досягти успіху", - додав держсекретар США.
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