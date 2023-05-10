Українські захисники знищили ще 690 окупантів, 2 танки і 8 гармат [ Редагувати ]
За минулу добу 9 травня українські захисники знищили в Україні ще 690 вояків армії окупанта, 2 танки, 18 бойових броньованих машин і 8 артилерійських систем. Про це повідомив Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 196 310 (+690) осіб ліквідовано;
танків - 3 736 (+2) одиниць;
бойових броньованих машин - 7 275 (+18);
артилерійських систем - 3 039 (+8);
РСЗВ - 555 (+1);
засобів ППО - 308 (+1);
літаків - 308 (+0);
гелікоптерів - 294 (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 2 624 (+6);
крилатих ракет - 970 (+15);
кораблів /катерів - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5974 (+5);
спеціальної техніки - 389 (+1).
Дані уточнюються.
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