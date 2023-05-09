Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загалом втрати ворога вже складають понад 195 тисяч військових вбитими.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3734 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7258 (+4) од,
- артилерійських систем - 3031 (+13) од,
- РСЗВ - 554 (+0) од,
- засоби ППО - 307 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2618 (+4),
- крилаті ракети - 955 (+8),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5969 (+11) од,
- спеціальна техніка - 388 (+4).
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