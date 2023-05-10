У рф скасували візи для Грузії: як віадрегували у Тбілісі [ Редагувати ]
Диктатор рф володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Також росія планує відновлювати авіасполучення з Грузією. Про це повідомляє "Интерфакс".
Згідно з указом путіна, з 15 травня громадяни Грузії можуть потрапити на територію росії без візи і перебувати протягом 90 днів. Виключення - тривале перебування для роботи та навчання.
Крім того, путін підписав указ про скасування заборони на авіасполучення з Грузією, яка діяла понад три роки. Уряд рф вже заявив, що авіакомпанії рф вже готуються до відновлення рейсів.
Зараз перевізниками ведеться підготовка до відновлення польотів. російські авіакомпанії щотижня здійснюватимуть 7 прямих рейсів з москви в Тбілісі і назад. Польоти виконуватимуться на повітряних суднах вітчизняного виробництва.
Реакція Грузії
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала укази російського диктатора володимира путіна "черговою провокацією".
Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки росія продовжує агресію проти України та окупуує нашу територію.
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