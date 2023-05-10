Диктатор рф володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Також росія планує відновлювати авіасполучення з Грузією. Про це повідомляє "Интерфакс".

Згідно з указом путіна, з 15 травня громадяни Грузії можуть потрапити на територію росії без візи і перебувати протягом 90 днів. Виключення - тривале перебування для роботи та навчання.

Крім того, путін підписав указ про скасування заборони на авіасполучення з Грузією, яка діяла понад три роки. Уряд рф вже заявив, що авіакомпанії рф вже готуються до відновлення рейсів.

Зараз перевізниками ведеться підготовка до відновлення польотів. російські авіакомпанії щотижня здійснюватимуть 7 прямих рейсів з москви в Тбілісі і назад. Польоти виконуватимуться на повітряних суднах вітчизняного виробництва.

Реакція Грузії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала укази російського диктатора володимира путіна "черговою провокацією".