Подоляк прокоментував "цугцванг" пригожина в Бахмуті [ Редагувати ]
Голова ПВК "Вагнера" євген пригожин досяг максимально невигідного становища в Бахмуті, оскільки кожен з наступних його кроків, ймовірно, призведе до його ліквідації. Про це повідомляється у Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Ідеальний "цугцванг пригожина". Іти вперед не можна: знищать ЗСУ. Повернутися назад не можна: знищать загороджувальні загони Міноборони росії (через конфлікт з Міноборони, - ред.). Стояти на місці - просто знищать. Боєприпасів не дають. Що лишається? Бути офіційно визнаним терористичним угрупованням. І чекати на фінал...
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