Подоляк жорстко розкритикував заклики припинити допомагати Україні "заради миру" [ Редагувати ]
Припинення допомоги Україні озброєнням жодним чином не зупинить війну, оскільки це призведе лише до її масштабування.
Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Повторю... Припиненням постачання зброї Україні абсолютно точно не можна припинити війну негайно. Це чистий оксюморон. Негайне виведення окупаційних військ росії з чужої суверенної території - єдине рішення", - пише Подоляк.
Як відзначив радник голови Офісу президента, припинення поставок зброї Україні загрожуватиме:
- масштабування війни;
- перенесенням війни на інші території;
- збільшення воєнних злочинів;
- тотальним знищенням цивільного населення.
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