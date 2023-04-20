"Манчестер Сіті" та "Інтер" стали півфіналістами Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
Англійський "Манчестер Сіті" і німецька "Баварія" зіграли внічию з рахунком 1:1 у чвертьфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Мюнхені.
У складі "Манчестер Сіті" гол забив Ерлінг Холанд (57 хвилина). У "Баварії" відзначився Йозуа Кімміх (83, з пенальті). На 38-й хвилині Холанд не реалізував пенальті, пробивши вище воріт. На 87-й хвилині за дві жовті картки вилучили головного тренера "Баварії" Томаса Тухеля.
Перша зустріч завершилася розгромною перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0. У півфіналі Ліги чемпіонів англійська команда зіграє з іспанським "Реалом".
В іншому матчі італійський "Інтер" з рахунком 3:3 зіграв унічию з португальською "Бенфікою" та у півфіналі зустрінеться з "Міланом". Перша зустріч завершилася перемогою "Інтера" - 2:0.
Перші півфінальні матчі відбудуться 9-10 травня, господарями поля будуть "Мілан" та "Реал". Ігри у відповідь заплановані на 16-17 травня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі.
Нагадаємо, напередодні першими півфіналістами Ліги чемпіонів стали "Реал" (Іспанія) та "Мілан" (Італія).
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Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів - "Реал" (Іспанія) та "Мілан" (Італія). Остаточний список півфіналістів Ліги чемпіонів буде сформований 19 квітня після того, як відбудуться ще два матчі-відповіді 1/4 фіналу
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