Пригожин збрехав про вихід із Бахмута - ЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
ПВК "Вагнер" продовжує утримувати значну частину Бахмута. Немає жодних ознак того, що найманці збираються залишати місто.
Про це пише видання Politico з посиланням на двох високопосадовців США.
Журналісти пишуть, що попри заяви Євгена Пригожина, його найманці, як і раніше, володіють значними запасами боєприпасів і зберігають контроль над не менш ніж 85% Бахмута.
Крім того, "вагнерівцям" на допомогу можуть прийти чеченські формування.
"Ми не збираємося коментувати театральність Пригожина або політичне позерство, яке відбувається з ним та російським військовим керівництвом", — заявив журналістам анонімний представник Ради національної безпеки США.
Він також зазначив, що Пригожин поводився зі своїми найманцями як з "гарматним м'ясом", кидаючи їх у самогубні атаки. Усе це він робив задля реалізації своїх політичних амбіцій.
Проте джерела заявили, що слова Пригожина про брак боєприпасів і виведення "вагнерівців" з Бахмута можуть бути спрямовані на те, щоб викликати реакцію всередині оборонного апарату Москви — змусити Кремль відправити додаткове озброєння.
Нагадаємо, Євген Пригожин анонсував вихід ПВК "Вагнер" із Бахмута 10 травня через дефіцит озброєння. Він заявив, що найманці планують передати позиції регулярним частинам ЗС рф.
по темі
ПВК "Вагнера" не виводитиме своїх найманців з Бахмута 10 травня, як це погрожує зробити Євген Пригожин. Про це заявили представники української розвідки та ЗСУ
Пригожин обіцяє воювати до 10 травня, а потім передати позиції в Бахмуті міноборони рф і відйти в тил "зализувати рани".
Протягом останньої доби на напрямку Бахмуту було зафіксовано 28 випадків військових бойових дій та 524 ворожі обстріли
Очільник ПВК "Вагнер" звернувся до військового керівництва рф із відвертою лайкою і звинуватив його у відсутності постачання боєприпасів.
Російські окупанти зосередили зусилля на Бахмутському напрямку