ПВК "Вагнер" продовжує утримувати значну частину Бахмута. Немає жодних ознак того, що найманці збираються залишати місто.

Про це пише видання Politico з посиланням на двох високопосадовців США.

Журналісти пишуть, що попри заяви Євгена Пригожина, його найманці, як і раніше, володіють значними запасами боєприпасів і зберігають контроль над не менш ніж 85% Бахмута.

Крім того, "вагнерівцям" на допомогу можуть прийти чеченські формування.

"Ми не збираємося коментувати театральність Пригожина або політичне позерство, яке відбувається з ним та російським військовим керівництвом", — заявив журналістам анонімний представник Ради національної безпеки США.

Він також зазначив, що Пригожин поводився зі своїми найманцями як з "гарматним м'ясом", кидаючи їх у самогубні атаки. Усе це він робив задля реалізації своїх політичних амбіцій.

Проте джерела заявили, що слова Пригожина про брак боєприпасів і виведення "вагнерівців" з Бахмута можуть бути спрямовані на те, щоб викликати реакцію всередині оборонного апарату Москви — змусити Кремль відправити додаткове озброєння.

Нагадаємо, Євген Пригожин анонсував вихід ПВК "Вагнер" із Бахмута 10 травня через дефіцит озброєння. Він заявив, що найманці планують передати позиції регулярним частинам ЗС рф.