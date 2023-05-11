Міжнародний реєстр збитків від російської агресії планують запустити у травні [ Редагувати ]
Міжнародному реєстру збитків, завданих російською агресією - бути. Його мають офіційно запустити на саміті Ради Європи у Рейкʼявіку вже наступного тижня. Про це у Страсбурзі під час візиту до Ради Європи заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов. Більше деталей розкаже Олена Абрамович.
Допомогти Україні змусити росію заплатити за завдану війною шкоду - завдання, яке взяла на себе Рада Європи. І перший суттєвий крок у цій справі має відбутися уже 16-17 травня в Ісландії, куди зʼїдуться лідери країн-членів Ради Європи.
Денис Маслов, Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики:
Думаю, що буквально за декілька днів будуть дуже гарні новини, сподіваюсь з Рейкʼявіку, де невдовзі має бути саміт Ради Європи, на якому має бути розглянуто питання щодо створення реєстру збитків, завданих російською федерацією громадянам, юридичним особам і державі Україна - це перший елемент з формування комплексної системи відшкодування шкоди.
На саміті лідери мають підписати договір, що дасть офіційний запуск Міжнародного реєстру збитків. Працюватиме і наповнюватиметься цей реєстр в Гаазі. Уряд Нідерландів дав згоду на це ще у лютому, тож підготовці процеси уже розпочалися.
Денис Маслов Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики:
Це буде перший практичний елемент комплексної системи відшкодування збитків, завданих агресією. Наступним кроком буде створення комісії з відшкодування, а після того уже фонду, з якого українські громадяни та компанії будуть отримувати компенсації за рахунок підсанкційного майна російської федерації.
Ці етапи делегація комітету з питань правової політики зараз обговорює з європейськими колегами в Раді Європи. Окрім того, обговорюють там і прогрес України у правовому полі, зокрема судову реформу.
Денис Маслов, Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики:
Дуже високо оцінюють досягнення в Україні в галузі перезавантаження Вищої ради правосуддя, зараз має бути сформована вища кваліфікаційна комісія суддів, ми ознайомили наших колег з тими напрацюваннями, які зараз розробляються з питань правової політики - це і відновлення дисциплінарних проваджень щодо суддів, які допустили порушення законодавства у своїй роботі.
Готує комітет правової політики Верховної Ради й зміни процедур добору на посаду суддів. А також там розробляють пакет документів для запуску електронного судочинства. Усі ці зміни мають допомогти Україні також і на шляху до членства у Євросоюзі.
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