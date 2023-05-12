"Євробачення-2023": хто пробився до фіналу (відео) [ Редагувати ]
У четвер, 11 травня, у Ліверпулі відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", де змагалися 16 країн.
Україна, яку представляє гурт TVORCHI, на правах переможця минулого року одразу проходить до фіналу.
За результатами голосування глядачів у фінал Євробачення-2023 проходять:
- Албанія: "Albina & Familja Kelmendi - Duje"
- Кіпр: Andrew Lambrou - "Break a Broken Heart"
- Естонія: Alika - "Bridges"
- Бельгія: Gustaph - "Because of You"
- Австрія: Teya & Salena - "Who the Hell is Edgar?"
- Литва: Monika Linkyte - "Stay"
- Польща: Blanka - "Solo"
- Австралія: Voyager - "Promise"
- Вірменія: Brunette - "Future Lover"
- Словенія: Joker Out - "Carpe diem"
WHEN YOU REACH THE GRAND FINAL!— BBC Eurovision (@bbceurovision) May 11, 2023
Pryvit and well done to Albania, Cyprus, Estonia, Belgium, Austria, Lithuania, Poland, Australia, Armenia and Slovenia!#Eurovision2023 pic.twitter.com/4QXdvSUdUg
За підсумками першого півфіналу 9 травня до фіналу пробилися:
- Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"
- Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
- Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"
- Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"
- Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"
- Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"
- Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
- Швеція: Loreen - "Tattoo"
- Чехія: Vesna - "My Sister's Crown"
- Фінляндія: Käärijä - "Cha Cha Cha"
Фінал Євробачення відбудеться 13 травня о 22:00. Тоді можна буде нарешті побачити виступ гурту TVORCHI.
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