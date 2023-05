У четвер, 11 травня, у Ліверпулі відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", де змагалися 16 країн.

Україна, яку представляє гурт TVORCHI, на правах переможця минулого року одразу проходить до фіналу.

За результатами голосування глядачів у фінал Євробачення-2023 проходять:

WHEN YOU REACH THE GRAND FINAL!



Pryvit and well done to Albania, Cyprus, Estonia, Belgium, Austria, Lithuania, Poland, Australia, Armenia and Slovenia!#Eurovision2023 pic.twitter.com/4QXdvSUdUg