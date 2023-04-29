Після оголошення про збір на інкубатори, гурт "Творчі" виступив перед сотнею єврофанів та випадковими пасажирами "Укрзалізниці".

14 днів до фіналу Євробачення. Український гурт "Творчі" з дня на день поїде до Ліверпуля. Саме там цьогоріч від імені України відбудеться пісенний конкурс. І Велика Британія вже приймає учасників.

З якими думками та настроєм їдуть на конкурс українські зірки - бачив Юрій Куций.

Юрій Куций, кореспондент:

До фіналу Євробачення 2023, на якому виступить український гурт "Творчі" залишається менше ніж пів місяця. Тому саме час відправити хлопців в Ліверпуль, звичайно ж, за перемогою.

Проте за останніми прогнозами букмекерів український гурт займає лише третє місце. Фавориткою ж в цьому році є представниця Швеції, ветеранка євробачення - Лорін.

Співачка вже приносила своїй країні перемогу у 2012, та цьогоріч на заваді може стати неординарний фін Кяарі. Його "Ча Ча Ча" буде переможною з вірогідністю в 16 відсотків - він вже займає другу позицію в топі букмекерів.

Хто ж переможе? Досвідчена Лорін? Екстравагантний Каярі? Наші "Творчі"? Чи темна конячка, яка не потрапила в топи букмекерів? Покаже фінал до якого, між іншим, у наших хлопців, крім підготовки, є ще багато планів.

Андрій Гуцуляк, саунд-продюсер, гурт "TVORCHI":

Я думаю що кожен українець після 24-го числа став робити не тільки свою справу, а і допомагати нашій державі волонтерством і іншими добрими справами.

З цими думками гурт долучився до колаборації з фандрейзинговою платформою United24. Хлопці планують зібрати понад десять мільйонів гривень на інкубатори для недоношених немовлят. В міністерстві охорони здоров'я водночас зазначають, що з початком повномаштабної війни - передчасних пологів побільшало.

Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку:

Війна спричинила стрес, який переживають наші жінки. І власне цей стрес викликає велику кількість передчасно народжених дітей. І зараз ми говоримо, що проблема виходжування таких дітей є важливою для нашої країни. І ми розуміємо, що власне така ініціатива і така підтримка дозволить придбати більшу кількість інкубаторів. І така ініціатива допоможе врятувати більше дітей.

Координаторка платформи збору донатів, Ярослава Гресь впевнена, що хлопці зможуть зібрати більше грошей, адже матимуть доступ до величезної аудиторії Євробачення

Ярослава Гресь, координаторка фандрейзингової платформи United24:

Насправді кількість інкубаторів може змінюватися, тому що вона буде залежати від фінальної суми збору, зараз сума збору оголошена на 10 мільйонів гривень, але ми знаємо, що за першу годину в нас вже є чек на 200 000 доларів, що перекриває 70% цього збору від нашого донора з Казахстану. Ми дуже вдячні гурту за те, що вони підтримали ідею, так щиро в неї включилися, самі за неї дуже вболівають.

Джеффрі, соліст гурту "Творчі", в серці вже себе вважає українцем, тому також залюбки долучається до будь-яких ініціатив, які можуть допомогти українцям, або українській армії.

Джеффрі Кенні, соліст, гурт "TVORCHI":

Я ціную все те, що й кожен українець цінує в Україні. Я тут вже дуже давно живу, я добре знаю українську мову, глибоко залучений в українську культуру, в кожен її аспект.

Хлопці навіть вже окреслили, для себе, стратегію, як досягти мети збору.

Андрій Гуцуляк, саунд-продюсер, гурт "TVORCHI":

Ми будемо говорити про це скрізь, де тільки це буде можливо, включно з нашими соцмережами. Також будемо робити ролики. Також про це ми будемо говорити в Ліверпулі.

Збір триватиме місяць, найщедріших донорів нагородять значками зі срібла або золота у вигляді серця.

Після оголошення про збір на інкубатори, гурт "Творчі" виступив перед сотнею єврофанів та випадковими пасажирами "Укрзалізниці". Імпровізовану сцену облаштували в холі центрального вокзалу столиці.

Публіка була в захваті!

Ася, студентка:

Мені подобається їхня музика, їх стиль виконання. Вони дуже кльові, вони дуже просувають українську музику. І це прям вау.

Діана, студентка:

Ця пісня про залізні серця українців, українського народу, незламність, яку ми показуємо протягом року війни. І я думаю, вона досить сильна на цьому Євробаченні.

Дарина, киянка:

"Творчі" мені подобаються, це фірма, і пісня дуже чудова. Бажаю їм удачі.

Підтримати українських співаків приїхали їх колеги по сцені. Джамала, Роксолана, Таяна та Меловін. Останній же дав хлопцям цінну пораду, як досвідчений учасник конкурсу.

Melovin, співак: