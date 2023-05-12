Вибухи в окупованому Луганську: з'явилося відео з місця "прильоту" [ Редагувати ]
У п'ятницю, 12 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи на території машинобудівного заводу. Очільник ОВА опублікував відео з місця "прильоту".
Про це повідомляє в Telegram глава Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Сьогоднішня "бавовна" в Луганську як частина чергового перегрупування військ рф. Чомусь запалав машинобудівний завод. Що там росіяни розташовували й ремонтували - не важко здогадатися", - написав Лисогор.
по темі
В окупованому Луганську пролунало одразу два потужні вибухи, над містом височіють клуби диму. Повідомляється, що один з прильотів був по заводу "Поліпак", де розквартировані російські військовослужбовці
У тимчасово окупованому російськими військовими Мелітополі (Запорізька область) вранці 12 травня пролунав сильний вибух
Приємні новини маємо і з фронту. На Луганщині наші військові "відмінусували" склади з боєприпасами та технікою окупантів. Про ситуацію на східному фронті - в огляді Євгена Соломіна.
У четвер, 11 травня, у Слов'янську пролунав потужний вибух
У середу, 10 травня, недалеко від Снігурівки Миколаївської області можуть лунати вибухи