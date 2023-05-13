У Брянській області, де з ПЗРК знищили російській гелікоптер Мі-8, розбився російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив ТАСС.

Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается.

З місця повідомляють, що екіпаж Су-34, який упав у селі Істрівка під Стародубом, загинув, пілот та штурман не змогли катапультуватися.

Раніше у Брянській області збили вертоліт Мі-8. Загинули два члени екіпажу.

Від місця аварії літака до місця аварії вертольота Мі-8 у місті Клинці - понад 40 кілометрів. При цьому гелікоптер був збитий. Що сталося із військовим літаком - уточнюється.

У Брянській області російські силовики розшукують українських диверсантів, які можуть бути причетні і до збиття гелікоптера, і до падіння винищувача. У регіоні ввели план "Перехоплення".

Напередодні у Криму розбився російський гелікоптер Мі-28, пілоти загинули. За даними Генштабу на ранок 13 травня окупанти втратили в Україні 294 гелікоптери та 308 літаків.