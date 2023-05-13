На Брянщині розбився російський Су-34 (відео) [ Редагувати ]
У Брянській області, де з ПЗРК знищили російській гелікоптер Мі-8, розбився російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив ТАСС.
Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается.
З місця повідомляють, що екіпаж Су-34, який упав у селі Істрівка під Стародубом, загинув, пілот та штурман не змогли катапультуватися.
Раніше у Брянській області збили вертоліт Мі-8. Загинули два члени екіпажу.
Від місця аварії літака до місця аварії вертольота Мі-8 у місті Клинці - понад 40 кілометрів. При цьому гелікоптер був збитий. Що сталося із військовим літаком - уточнюється.
У Брянській області російські силовики розшукують українських диверсантів, які можуть бути причетні і до збиття гелікоптера, і до падіння винищувача. У регіоні ввели план "Перехоплення".
Напередодні у Криму розбився російський гелікоптер Мі-28, пілоти загинули. За даними Генштабу на ранок 13 травня окупанти втратили в Україні 294 гелікоптери та 308 літаків.
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