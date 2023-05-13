У Клинцях Брянської області, що неподалік кордону з Україною, впав вертоліт Мі-8. Місцеві жителі повідомляють, що перед падінням вертольота пролунав вибух.

За даними росЗМІ, у Брянській області була і ракета, збита ППО, і падіння гелікоптера.

За даними ТАСС, гвинтокрил впав у місті Клинці, за попередніми даними, "через пожежу двигуна".

Наразі оперативні служби з'ясовують інформацію, чий саме об'єкт упав. Офіційно ніхто, що поки що трапилося, не коментував. Про постраждалих інформації немає.

За даними "Осторожно, новости", за попередніми даними, на Брянщині впали одразу 2 вертольоти. Один з них упав у самих Клинцях, ще один біля села Сурецький Муравей.

Мі-8 - багатоцільовий гелікоптер, який використовується у цивільній і військовій авіації. Загалом випущено понад 12 тис. таких машин, що робить Мі-8 наймасовішим гвинтокрилом у світі. Кабіна розрахована на 28 місць.

За даними Генштабу на ранок 13 травня окупанти втратили в Україні 294 гелікоптери та 308 літаків. Напередодні у Криму розбився російський гелікоптер Мі-28, пілоти загинули.