У пятницю, 12 травня, у Джанкойському районі окупованого Криму розбився російський гелікоптер Мі-28. Про це заявили у міноборони рф.

12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли.

Попередня причина катастрофи - відмова техніки. До місця аварії направили комісію для з'ясування всіх причин та обставин події.

Дим з місця падіння "Нічного мисливця"

Мі-28Н ("Виріб 294", "Нічний мисливець", позначення НАТО - Havoc-B) - російський ударний двомісний вертоліт. Є модифікацією радянського ударного вертольота Мі-28, створеного у 1980-х роках, але так і не прийнятого на озброєння.

Загалом було вироблено 126 одиниць Мі-28. Вартість однієї машини - $18 млн.

За даними Генштабу на ранок 12 травня окупанти втратили в Україні 294 гелікоптери та 308 літаків.