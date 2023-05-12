У Криму розбився російський гелікоптер Мі-28, пілоти загинули [ Редагувати ]
У пятницю, 12 травня, у Джанкойському районі окупованого Криму розбився російський гелікоптер Мі-28. Про це заявили у міноборони рф.
12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли.
Попередня причина катастрофи - відмова техніки. До місця аварії направили комісію для з'ясування всіх причин та обставин події.
Дим з місця падіння "Нічного мисливця"
Мі-28Н ("Виріб 294", "Нічний мисливець", позначення НАТО - Havoc-B) - російський ударний двомісний вертоліт. Є модифікацією радянського ударного вертольота Мі-28, створеного у 1980-х роках, але так і не прийнятого на озброєння.
Загалом було вироблено 126 одиниць Мі-28. Вартість однієї машини - $18 млн.
За даними Генштабу на ранок 12 травня окупанти втратили в Україні 294 гелікоптери та 308 літаків.
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