Українські мінометники прикривають піхоту і поливають вогнем ворожі позиції! Один із підрозділів показав нашим колегам із Військового телебачення, як захищає незламний Бахмут. Подивіться й ви.

Навколо Бахмута продовжують точитися найзапекліші бої! З цього пункту управління ведеться постійна комунікація із підрозділами.

Позивний "41-й", військовослужбовець Збройних сил України:

Наш підрозділ виконує завдання з оборони дороги на хромове. Важлива постачанням та життя Бахмута. Евакуація, постачання боєприпасів, продовольствія. Складність в тому, що підрозділ вагнера кинули всі сили на Бахмут і на цей участок дороги.

Оператори безпілотників в реальному часі стежать за позиціями українських та російських військових. Звідси можна коригувати вогонь артилерії, координувати піхоту та оцінювати обстановку для подальшого планування боїв.

Позивний "Фін", військовослужбовець Збройних сил України:

Це дає можливість нашій піхоті бачити ворога, знищувати його на ранніх стадіях, зберегти нашу піхоту. Ну і відбить бажання у ворога продовжувати далі наступ.

Наша знімальна група прямує на позиції мінометників. До підрозділу, який тримає оборону на околицях Бахмуту. Їхати треба бронетехнікою, адже тут дуже висока вірогідність потрапити під ворожий обстріл!

На позиції мінометників ми помічаємо український прапор. Він мотивує, - кажуть хлопці. А ось тут цілий арсенал боєприпасів.

Позивний "Бема", військовослужбовець Збройних сил України:

У нас тут все по порядочку. Вот зажигалочки, вот осколочки, там тоже осколок, дым. Свет.

Міни люблять турботу - діляться військові. Їх трема тримати в сухому місці, сортувати, протирати перед кожним пострілом!

Позивний "Бема", військовослужбовець Збройних сил України:

Чтобы в ствол не попадала грязь, может заклинить, а когда оно во время боя делать "аборт" - это время, это пацани паляться. Это опасно. Мы предостерегаем все такие моменты, чтоб устеречь себя от опасности.

Працюють мінометники 24/7.

Позивний "Бема", військовослужбовець Збройних сил України:

За сьогодні штук 20 викинули. Останні три дні роботи багато. Активизировались они в том направлении.

Тим часом мінометники отримали координати ворожих цілей.

Євгенія Гордієнко, військовий кореспондент:

За гарною традицією, маємо можливість передати окупантам привіт. А хлопці пообіцяли, що наші вогняні подарунки доставлять точно в ціль.

Звідси до ворожих позицій якихось два кілометра. Сюди часто прилітають "подарунки" від окупантів.

Позивний "Бема", військовослужбовець Збройних сил України:

Кассетная такая ракетка была. И естественно часть от нее отпала.

Попри постійні ворожі обстріли, бойовий дух мінометників не падає. Вони ладні зубами вигризати кожен клаптик української землі.

Позивний "Бема", військовослужбовець Збройних сил України: