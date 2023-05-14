У Туреччині стартували вибори [ Редагувати ]
У неділю, 14 травня, відбуваються вибори в Туреччині. Можливо, вперше за 20 років влада перейде до опозиції. Також у Туреччині сьогодні обирають новий склад парламенту.
Президентські та парламентські вибори в Туреччині пройдуть в один день – 14 травня 2023 з 08:00 до 17:00 за місцевим часом (збігається з київським).
Глава держави обирається шляхом прямого голосування. Для перемоги у перегонах одному із претендентів у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів. В іншому випадку призначається другий тур, куди виходять два кандидати, які отримали найбільшу підтримку виборців. Він може відбутися 28 травня.
Одна людина може обіймати президентську посаду не більше двох каденцій по 5 років. При цьому чинний голова Республіки Реджеп Таїп Ердоган балотується вже на 3-й термін.
14 травня 2023 також відбудуться вибори до парламенту Турецької Республіки (Великі національні збори). 600 депутатів обираються на 5 років за пропорційною системою за партійними списками та у виборчих округах. У Національні збори проходять ті партії, яким вдалося набрати більше 10% голосів.
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