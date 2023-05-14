На Бахмутському напрямку Збройні сили України намагаються відтіснити ворога від Часового Яру: подробиці [ Редагувати ]
Зараз повертаємося до подій в самій Україні. Двох російських командирів ліквідували українські оборони під Бахмутом.
Факт ліквідацій визнали і у ворожому міноборони. Росіяни продовжують зазнавати втрат на Донеччині. На Бахмутському напрямку Збройні сили України намагаються відтіснити ворога від Часового Яру. На деяких відрізках фронту окупанти вже відступили.
Про ціну наступу і ситуацію на позиціях біля міста розкаже наш воєнкор Стас Кухарчук. Його ексклюзивний репортаж з передової - далі.
Штурми українського війська навколо Бахмута продовжуються. Наші бійці намагаються відтіснити росіян подалі від Часового Яру. Саме місто спаплюжене і зруйноване цілодобовими бомбардуваннями та обстрілами. Та навіть у цьому пеклі наші хлопці примудряються жартома розповідати по абсолютно жахливі речі.
Мене ж нічого не зловить. Іду, перед обличчям розрив "Граду". Я такий – "поняв" - і в обратну сторону.
Ця група українських вояків вантажиться у БТР, аби їхати на позиції у передмістя Бахмута. Із тривогою в очах їх проводжають ті, хто тільки но повернувся з того пекла. Про те, що там відбувається, безмовно свідчать скривавлені ноші, та речі загиблих… Дмитро, навіть у відносному тилу не може повірити, що йому вдалось вижити - під Бахмутом артилерія не замовкає ні на секунду.
Дмитро - військовослужбовець Збройних сил України:
Літає, коригує "Орлан" і влучно криє арта. Ну наша теж криє… таке. - Втрати великі ? ну є втрати …але в нашому підрозділі поки всі живі , а у баті є втрати, є втрати …затягується і дрижить рука
А так виглядає і звучить сам Бахмут. Більша частина міста зайнята росіянами і з висоток вони прострілюють все навколо. Ця санітарна машина їхала на евакуацію поранених з передмістя. Не зважаючи на "Червоний хрест", рашисти випустили по ній протитанкову ракету.
5 хвилин у відкритому полі - це занадто багато. Навіть невелика група людей для росіян - ціль, а снарядів вони не шкодують.
Ось так у передмісті Бахмута вриваються в землю бійці легендарної 93 бригади Холодний Яр. Більшість із них - вчорашні цивільні, які не мали жодного військового досвіду. Але відбувши ротацію в місті-фортеці, хлопці чітко усвідомили - чим глибше укриття, тим більше шансів вижити.
Через інтенсивні бої люди вкрай виснажені. Ті, хто не задіяний в чергуванні та фортифікаційних роботах, намагаються відіспатись прямо тут, в окопах. Здається, що розбудити бійців не здатна навіть потужна канонада.
Навіть звиклим до війни військовим, бої під Бахмутом запам'ятаються на все життя. Боєць із позивним "Пчьола"воює ще з 14-го року, має безліч поранень та контузій, але зізнається - такою інтенсивністю шокований.
Позивний "Пчьола" - військовослужбовець Збройних сил України:
Думав, що Соледар - пекло, а зайшли в Бахмут, там ще яскравіше. Чим далі, тим сильніше натиск іде - що з їхньої сторони, що з нашої, і десь в'язатись в бій - це процентів 50, що ти не затрьохсотишся, або не задвохсотишся… Ну не впевнений, що з тобою нічого не станеться.
93 бригада тримає фланги навколо Бахмуту, адже попри успіхи штурму українських підрозділів, ворог може контратакувати і головний удар доведеться тримати саме цим хлопцям.
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