Літакопад своїми ж силами. На росії ніяк не можуть визначитися з винними у падінні вертольотів і літаків у Брянській області. Спочатку там шукали диверсантів, а потім - уже кремлівські експерти не виключили - причиною авіатрощі могла бути система ППО ерефії. Тему досліджував Даніїл Снісар.

Чорний день для російської авіації - мінус, щонайменше, 4 одиниці техніки.

Петро Черник, військовий експерт:

Війна по-справжньому повернулася на російську територію. І друге - їхня зброя не така вже "аналоговнєтна", як вони заявляли.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України:

Зброю ж ми не дарма отримуємо, правильно? Ми ж маємо довести до кінця цю війну і росія заплатить по рахунках обовʼязково.

Такого літакопаду на росії не буле вже понад рік! Авіатрощі, одна за одною - сталися у суботу, близько опівдня. Усі падіння - у Брянській області, звідки регулярно окупанти обстрілювали наші північні регіони.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ:

Ударна група авіаційна, здійснювала атаку України з півночі, з Брянської області. Вони це роблять щодня, фактично - здійснювали ці удари керованими авіабомбами. Там вже мова й про третій гелікоптер. Тому, 5 загалом, мабуть. Ну от, власне, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наші мирні регіони.

Знідно з даними, які офіційно публікують у рф- у небі над Брянщиною були збиті два гвинтокрили МІ-8 та пара літаків, СУ-34 і Су-35.

Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музея авіації ім. Антонова:

Росіяни виконували удар крилатими ракетами - УПАБ чи УМПК. Для цього у них бомбардувальник СУ-34, з двома такими бомбами, який супроводжував, ескортував винищувач СУ-35. Для того, щоб подолати нашу протиповітряну оборону - вони залучили спеціалізований гелікоптер радіоелектронної боротьби МІ-8, спеціалізований варіант.

Втрати серед особового складу – чималі, пишуть кремлівські телеграм-канали. У місті Клинці під час аварії вертольота Мі-8 загинули троє членів екіпажу. В Унецькому районі під час падіння другого вертольоту - загинули ще троє. У селі Нижня - мінус двоє пілотів винищувача-бомбардувальника Су-34. А в селі Сурецький Муравей загинув пілот Су-35

Михайло Подоляк, радник Офісу президента України:

Коли це починається в них - вони задають питання: А нас то за що? Як це так? У Брянській області! Збивають літаки. То я їм скажу так: немає у вас там ніякої війни, а починається у вас контрСВО. Воно буде тільки збільшувати обсяги і ви будете вбивати один одного достатньо інтенсивно.

Що ж сталося з бойовою авіацією ворога? Офіційно, росія про версії авіатрощ нічого не заявляла. У перші години шукали диверсантів. Але на цьому - все.

Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музея авіації ім. Антонова:

Спрацювала або російська система протиповітряної оборони, про що зараз кажуть всі російські пабліки, або все ж таки, є такий невеличкий варіант, що це наш зенітно-ракетний комплекс, який знаходився поблизу зони ураження. Але останнє дуже маловірогідне.

Українська сторона - теж офіційних заяв про причетність до літакопада не робила. Хоча, у повітряних силах кажуть, що це могла бути робота саме російської ППО.

Юрій Ігнат, речник Повітряних Сил ЗСУ:

Вони це визнали. Вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, наказувати за бардак, який відбувається, приємно читати такі новини від ворога.

Крім втрати техніки і девʼятьох ворожих росармійців - вчорашній літакопад - суттєвий удар по росії, яка позиціонує себе як виробник якісної техніки.

Петро Черник, військовий експерт: