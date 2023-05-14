Знищення 13 травня у Брянській області російської авіагрупи одразу з п'яти машин є однією з найбільших одноденних втрат російської авіації з початку повномасштабної війни з Україною. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

За його словами, були знищені два вертольоти Мі-8, винищувач-бомбардувальник Су-34 та багатоцільовий винищувач Су-35.

Це потужний удар з боку самих російських ППОшників, коли вони не один, не два, а п'ять повітряних об'єктів своїх знищили. Це не просто гелікоптери - це два гелікоптери, які несли на собі обладнання для ведення радіоелектронної боротьби. Вони налаштовували радіоелектронну заваду під час супроводження російського бомбардувальника до території України.

Таких гелікоптерів у росії було десь 20 одиниць. Тобто одномоментно десять відсотків "вийшло з чату" назавжди разом з екіпажем. Екіпаж теж готується роками, навіть десятиріччями. Це не за 5-6 років, це 10-20 років підготовки.

Літаки теж сучасні. Су-35 - таких всього 149 одиниць у російській федерації, принаймні офіційно було на 2022 рік. І вартість його експортна - 100 мільйонів доларів.

Тобто якщо дійсно російське ППО так відпрацювало, то я впевнений, так повинні бути розбірки дуже серйозні. І тепер ця вся історія вкладається в конструкцію: "А хто ж прилетів до Москви, до Кремля, який безпілотник?". Мені здається, що це процес всередині для того, щоб збити з посади людину або людей, відповідальних за протиповітряну оборону російської федерації.

Я думаю, тепер пілоти будуть з собою не те що іконки носити і святою водою поливати літаки. Я думаю, що змінять свою позицію, підходи, будуть відмови навіть, можливо, від польотів.

Я думаю, вони перебувають зараз у шоковому стані, бо одночасно поховали дев'ятьох своїх колег і п'ять авіамашин. Це дуже велика для них втрата. І це буде впливати в першу чергу на моральний стан пілотів.