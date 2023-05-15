Голову Верховного Суду Князєва затримали на хабарі у $2,7 млн [ Редагувати ]
Національне антикорупційне бюро затримало голову Верховного Суду України Всеволода Князєва на хабарі в $2,7 млн. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи.
НАБУ підтвердило, що викрито "масштабну корупцію у Верховному Суді" і виклало фото грошей.
НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом.
Затримання корупціонера у мантії підтвердив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Всеволод Князєв є головою Верховного Суду України з 1 грудня 2021 року. 25 травня йому виповниться 44 роки. Це найвищий за статусом високопосадовець за всю історію України, затриманий на хабарі.
У січні 2023-го в інтерв’ю "Судово-юридичній газеті" Князєв розповідав, судді Верховного Суду перераховували на потреби ЗСУ 60% своєї заробітної плати. У тому ж місяці Князєв задекларував зарплату в розмірі 214 тис. грн.
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