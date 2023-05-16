Київ пережив восьму за місяць повітряну атаку: нові подробиці ракетного удару [ Редагувати ]
Російські окупанти вночі, 16 травня восьмий раз з початку місяця атакували Київ ракетами та дронами-камікадзе. Завдяки роботі української ППО всі цілі були збиті, але уламки ракет впали у кількох районах, повідомляється про трьох постраждалих.
Про це повідомляє в Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко та Telegram-каналі начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Мер Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі на територію зоопарку впали уламки збитої ракети. Уламки ракет також зафіксовані у Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах. У Солом'янському районі горіло нежитлове приміщення, спалахнуло кілька автомобілів, у Дарницькому пошкоджено два автомобілі.
"За попередньою інформацією, у Солом'янському районі троє постраждалих", – повідомив Кличко.
За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, це був восьмий повітряний напад на Київ із початку травня. Він був "виключним"за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено.
В решті районів, як зазначив Попко, пошкодження несуттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.
"Поки інформації про постраждалих немає! Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!" – додав голова КМВА близько 6 ранку.
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