Російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й "Кинжали". Всі ворожі цілі були знищені. Про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер".

Він додав, що ворогом з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

"Були застосовані аеробалістичні ракети з 6 літаків МіГ-31К, всі 6 ракет були спрямовані на Київ і всі вони були знищені. Головнокомандувач вже відзначив успішну роботу наших зенітно-ракетних підрозділів. Окрім того, окупанти атакували з кораблів у Чорному морі 9 крилатих ракет "Калібр" знищено на різних напрямках. Противник завдав 18 ударів ракетами різного базування. Крім того, атакували вони "Шахедами". Було знищено всі 6 БПЛА. Також проводили повітряну розвідку. Робота ППО успішна, всі знищено", - сказав Ігнат.