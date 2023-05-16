Україна сподівається отримати від партнерів близько 40-50 сучасних винищувачів F-16. Це дасть змогу сформувати три-чотири ескадрильї для захисту українського неба.

Про це повідомляє радник міністра оборони України Юрій Сак, якого цитує Politico.

За його словами, президент Володимир Зеленський хоче, щоб бойові літаки були головною темою порядку денного на саміті G7 у Хіросімі, а потім знову на щорічному саміті НАТО в Литві в липні.

"Український президент отримав запевнення від західних лідерів під час свого останнього європейського туру, що вони обговорять це питання найближчими днями", - розповів Сак.

Як пише видання, хоча Великобританія, Італія, Франція та Німеччина не можуть запропонувати F-16, Сак сказав, що "вони мають важливий голос у міжнародній коаліції", і Україна хотіла б, щоб вони "заохочували" таких союзників, як США та Туреччина.

"Україна хоче загалом від 40 до 50 F-16, сформувавши три-чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань", - сказав Сак.

Він пояснив, що потреба в сучасних реактивних літаках стала гострішою після того, як у березні російські ВПС почали широко використовувати керовані плануючі бомби, які досягають цілей на великих відстанях.

"Наразі Україна не має нічого, щоб зупинити російські літаки, які їх переносять", - зазначив Сак.

За його словами, всі розуміють, що тема назріла для обговорення і ніхто не казав, що це неможливо.

"Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів - це дуже багатообіцяючий знак. Ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона не буде повною без винищувачів, F-16", - підкреслив Сак.