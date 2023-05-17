Полонений "вагнерівець" розповів кількість загиблих росіян під Бахмутом [ Редагувати ]
Українські сили оборони біля Бахмуту захопили у полон "вагнерівця", якого залишили товариші.
Про це повідомляється в Telegram каналкомандувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
Росіянин розповів, що на їх позиціях є окоп з мертвими окупантами "де труп на трупі лежить".
"Це Ватрушев Денис Олексійович з Ханти-Мансійського округу. Йому 39 років. Був завербований Пригожиним в ПВК "Вагнер" з в'язниці, де відбував покарання за вбивство", - сказано в повідомленні.
Він отримав важке поранення у бою під Бахмутом - мінно-вибухову травму ноги та був кинутий своїми ж. Ватрушев просидів пораненим 4 дні, а потім потрапив у полон.
"Він розповідає, як його кинули, а також про кількість загиблих "вагнерівців", яких кидають в "м'ясорубку", - пише Сирський.
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