Українські сили оборони біля Бахмуту захопили у полон "вагнерівця", якого залишили товариші.

Про це повідомляється в Telegram каналкомандувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Росіянин розповів, що на їх позиціях є окоп з мертвими окупантами "де труп на трупі лежить".

"Це Ватрушев Денис Олексійович з Ханти-Мансійського округу. Йому 39 років. Був завербований Пригожиним в ПВК "Вагнер" з в'язниці, де відбував покарання за вбивство", - сказано в повідомленні.

Він отримав важке поранення у бою під Бахмутом - мінно-вибухову травму ноги та був кинутий своїми ж. Ватрушев просидів пораненим 4 дні, а потім потрапив у полон.

"Він розповідає, як його кинули, а також про кількість загиблих "вагнерівців", яких кидають в "м'ясорубку", - пише Сирський.