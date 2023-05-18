ЗСУ вдалося просунулися на відстань до 1700 метрів на флангах на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося пройти.

За його слова, Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За добу на Бахмутському напрямку окупанти 77 разів завдали ударів артилерією та 6 - авіацією.