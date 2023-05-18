Примусова депортація є улюбленою стратегією росії до якої ворог вдається під час спроби викрасти території та пограбувати чуже. Цей цикл необхідно перервати.

Про це повідомляє в Twitter-акаунті радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як відзначив Подоляк, росія умисно вдається до примусової депортації цілих народів з обов'язковими масовими побиттями, приниженнями людей та тотальним руйнуванням будинків, оскільки це є її улюбленою "зовнішньополітичною" стратегією.

"Щоб вкрасти територію. Щоб пограбувати чуже. Щоб заселити вкрадене кримінальним елементом і назвати "своїм". Депортації, вбивства, захоплення і розграбування - саме так приростала Росія. Кримськотатарський народ, який двічі пережив жах російського побиття та вигнання, чудово це розуміє", - додав радник Офісу президента.

За словами Михайла Подоляка, сьогодні важливо покарати "русский мир", аби нарешті перервати нескінченний цикл "депортацій по-російськи".