Подоляк про примусову депортацію: улюблена стратегія росії, яку необхідно перервати [ Редагувати ]
Примусова депортація є улюбленою стратегією росії до якої ворог вдається під час спроби викрасти території та пограбувати чуже. Цей цикл необхідно перервати.
Про це повідомляє в Twitter-акаунті радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Як відзначив Подоляк, росія умисно вдається до примусової депортації цілих народів з обов'язковими масовими побиттями, приниженнями людей та тотальним руйнуванням будинків, оскільки це є її улюбленою "зовнішньополітичною" стратегією.
"Щоб вкрасти територію. Щоб пограбувати чуже. Щоб заселити вкрадене кримінальним елементом і назвати "своїм". Депортації, вбивства, захоплення і розграбування - саме так приростала Росія. Кримськотатарський народ, який двічі пережив жах російського побиття та вигнання, чудово це розуміє", - додав радник Офісу президента.
За словами Михайла Подоляка, сьогодні важливо покарати "русский мир", аби нарешті перервати нескінченний цикл "депортацій по-російськи".
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