Дещо зі зруйнованого можна відновити вже цього літа, кажуть в Міненерго.

Унаслідок нічної масованої атаки країни-агресорки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. Та попри всі ракетні удари росіян, українська енергосистема намагається відновитися. Робітники лагодять та замінюють розбите обладнання. Світлана Шекера побувала на одному з обʼєктів.

Ми приїхали на одну з теплоелектростанцій, яка стала мішенню для рашистів минулої зими. Щоб лишити харків'ян та жителів ще двох сусідніх регіонів без електрики, а найближчих населених пунктів ще й без тепла, окупанти почали системно нищити цю ТЕС ще з серпня минулого року.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Станція пережила 28 ракетних ударів. Після кожного з прильотів з високоточного обладнання лишається ось таке залізяччя.

Пан Сергій - був свідком одного з ракетних ударів по станції.

Сергій, машиніст енергоблоку:

Спочатку був свист, тоді дуже був потужний вибух. Це дуже страшно. Попало в нас в обладнання, де було масло, дим, чад, так, воно було дуже. Люди були дуже налякані. Це була дуже страшна картина, тому що бачили таких пошкоджень, у зв'язку з ракетним обстрілом в такому обсязі… дуже, ну тяжко дивитись на такі речі, коли воно працювало, коли було все добре, тоді дуже руйнування об'ємні.

Про точні обсяги руйнувань на станції воліють не говорити. Бо цю інформацію може використати ворог. Констатують лише - руйнування є. І досить значні.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Частина обладнання не працює вже декілька місяців. І це все треба ремонтувати. І відновлювальні роботи тривають. Щодня працівники долають наслідки того, що накоїв агресор.

Валерій, працівник станції:

Восстанавлюєм площадки. Варим. От швєлєра ставим щас. Всьо на мєсто. - Цей участок реально відновити? - Канєшно. Всьо буде нормально. - Будемо зі світлом? - Конєшно! Будем со всєм.

У робітників настрій оптимістичний. Кажуть, все відновлять, аби було з чого. І додають, обходяться українськими запчастинами.. Допомагають й іноземні партнери.

Віталій, слюсар:

Да, відновлюєм те, що русскій мір нам помог поламать. - Відновите? Та канєшно, а де ми дінемся. Відновим.Главноє, щоб не етот, не прилітало більше.

На Харківщині, яка так критично близько знаходиться до країнки-агресорки, цієї зими пережили і блекаут. Хоча була загроза, що місто замерзне. Через удари по ТЕС і збої в їхній роботі - систему теплозабезпечення міста доводилося перезапускати 9 разів! Тож влада вже зараз думає не тільки про відновлення.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА:

Ми працюємо над тим, щоб і будувати укріплення, і захищати трансформатори, і захищати окремі вузли, які вкрай важливі для нашої енергетичної системи.

А от щоб мінімізувати наслідки ракетних ударів, на Харківщині перебудовують роботу теплогенеруючих підприємств. Замість однієї великої котельні в містах зводять декілька маленьких.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА:

Наприклад, центральна котельня м. Ізюма вона зруйнована повністю. І відновлювати її саме в такому форматі недоцільно. Ми маємо тобто будувати більш такі локальні об'єкти для того, щоб вони були меншою ціллю для нашого ворога.

В Міненерго кажуть - рівень руйнувань енергооб'єктів по всій країні і збитки, які зазнала енергосистема, досить відчутні.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Ми даємо загальну цифру що до 50% енергосистеми взагалі зазнало ударів. Тобто вони були різної потужності - були удари, де є пошкодження, але, на жаль, є удари, які знищили енергооб'єкти. Гроші порахував Світовий банк,тобто він взагалі порахував збитки - оцінив близько 11 млрд доларів - збитки, які завдані саме енергетичному сектору.

Ремонтні роботи на об'єктах енергетики - нині тривають по всій країні. Із запчастинами і обладнанням допомагають іноземні партнери. Своє обладнання надали більше як 30 країн світу. Система працює, але сказати, що вона в надійному стані, не можна, зазначають експерти. Бо до втрат додається ще й те, що багато потужностей тимчасово втрачено.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова:

З 15-ти атомних блоків у нас працює тільки 4 атомні блоки. Виручає трошечки те, що знизилось споживання електричної енергії, через руйнацію великих промислових підприємств, і імміграцію населення. Десь понад 30% знизилось споживання.

Дещо зі зруйнованого можна відновити вже цього літа, кажуть в Міненерго. Над дечим - треба буде попрацювати і більше року. Та вже очевидно, що всю систему треба буде перебудовувати.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Очевидно, що ми вже будемо перебудовувати енергосистему в сучасний спосіб. І тому умовно є економічно для компаній будь-якої форми власності воно недоцільно відновлювати ці блоки, які там 40 років назад були побудовані, тобто вони вже в принципі застарілі. Тим більше ми говоримо, що Україна рухається в зелений перехід, тому ми будемо компенсувати іншими генераціями.

Поки електроенергії, яку генерують в Україні, вистачає, щоб нормально жити й не запроваджувати графіки відключень. Та все ж загадувати, якою буде наступна зима, неможливо - все залежить від поведінки скаженого сусіда-агресора. А він зупинятися не збирається.