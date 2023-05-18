"Реєстр збитків": Мезенцева розповіла деталі, як він буде працювати [ Редагувати ]
Реєстр збитків є першим міжнародним практичним механізмом, який започатковує процес відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої Україні країною-агресоркою.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла народна депутатка, голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева.
"Це історичний саміт, який відбувся лише в четверте. Декларацію підписали 43 країни, але це не означає, що підписання завершилося вчора — до Реєстру можуть приєднатися будь-які країни світу, навіть поза межами Ради Європи. З огляду на ті неймовірні зусилля наших правоохоронців, прокуратури, які виписують та фіксують воєнні злочини, яких вже налічується понад 85 тисяч, ми чекаємо, що цей Реєстр буде верифікований", - каже вона.
"Перші три роки він буде знаходитися та працювати у Нідерландах, а саме у Гаазі. Саме там влітку запрацює спеціальний офіс по розслідуванню злочині агресії, там знаходиться і Міжнародний кримінальний суд, який вже видав свій вердикт щодо масової незаконної депортації українських дітей", — сказала Марія Мезенцева.
Вона додала, що реєстр збитків не єдине досягнення саміту.
"Також це політична підтримка створення спеціального трибуналу за збочення агресії росії", - сказала вона.
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Міжнародному реєстру збитків, завданих російською агресією - бути. Його мають офіційно запустити на саміті Ради Європи у Рейкʼявіку вже наступного тижня.
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