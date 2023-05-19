На деокупованих територіях Харківщини тривають відновлювальні роботи. Через величезні масштаби руйнувань вони займають чимало часу та потребують чимало зусиль. Не вистачає фахівців, подекуди бракує матеріалів.

Нині у населені пункти повертають електрику. Днями світло підключили в селі Студенок, яке наші бійці звільнили ще торік у вересні, та спочатку тут довелося добряче попрацювати піротехнікам.

Ізюмський район - один із найбільш постраждалих на Харківщині. Безліч сіл тут просто стерті з лиця землі рашистськими бомбами та снарядами. Студенок - одне з тих, що вціліло. Хоча, здається, у ньому теж не залишилося жодної непошкодженої хати чи нерозбитого паркану. Бої тут точилися запеклі.

Геннадій Загоруйко, начальник Оскільської сільської військової адміністрації:

Тут залишалося, може, чоловік 12, а потім, після визволення, населення активно почало повертатися. Хоча, не було ні електроенергії, ні ніяких благ…люди приїжджали, показували, що вони будуть жити тут, будуть відроджувати село. На даний час тут вже майже 600 жителів.

Тому саме до Студенка вирішили пробиватися енергетики, щоб повернути його мешканцям світло в домівки. Без цього надбання цивілізації люди тут обходилися понад рік. Завдання фахівцям ускладнювало одразу кілька чинників і найперше - міни. Вибухівку рашисти лишили на кожному кроці. Тож працювали енергетики у супроводі груп піротехніків.

Віталій Борщ, керівник Ізюмського РЕМ АТ "Харківобленерго":

Навіть нам сапери допомагали і провід розматувать, і дроном перетягувать верьовки для того, щоб перетягнуть провод десь там, де зовсім не можна територію розмінувать.

До того ж, місцевість тут, поблизу Сіверського Дінця, дуже заболочена. Та й перекинути лінію через річку було нелегко.

Віталій Борщ, керівник Ізюмського РЕМ АТ "Харківобленерго":

Позиції по обидві сторони ріки були, тому дуже з саперами було складно вибрати навіть як попасти до місця переходу через ріку, проходили, пробивали проходи, під'їзди, щоб техніка могла зайти потім все узбережжя розміновувалось.

Енергетики днями підключили високовольтну лінію, тож майже половина селища вже зі світлом. Однак, щоб заживити село повністю, треба ще відновити низьковольтні лінії, а вони були буквально пошматовані. Ремонтні бригади продовжують роботу. Обіцяють, впоратися протягом місяця.