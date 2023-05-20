Байден хоче обговорити з лідерами Бразилії та Індії війну в Україні [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден планує на полях саміту G7 обговорити з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді ситуацію в Україні. Про це заявив помічник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван.
Він шукатиме можливість поговорити з ними обома про конструктивну роль, яку кожна країна може зіграти в підтримці самого основного та основоположного елемента будь-якого результату, а саме суверенітету та територіальної цілісності, які є недоторканними згідно зі Статутом ООН.
На уточнююче запитання про те, чи планує Байден "натиснути" на панів Моді і Лулу да Сілву, щоб вони "змінили підхід до Росії та Китаю", помічник президента США відповів:
Я думаю, що тиск - це неправильне слово. Президент Байден не так взаємодіє з цими ключовими лідерами, з якими має глибокі стосунки.
У січні президент Бразилії відмовився передавати боєприпаси Україні для відбиття російської агресії. Він закликав США та Євросоюз докласти зусиль для замирення москви та Києва, а також пропонував посередництво.
Нинішнього року Індія, головуючи в блоці G20, утрималася від публічного засудження російського вторгнення в Україну.
Нагадаємо, Зеленський прибув в Японію на саміт G7.
по темі
Шольц заявив, що країни G7 посилять санкції проти росії, щоб не допустити їх обходу. Канцлер ФРН вважає, що Групі семи вдасться виробити спільну лінію у питанні рестрикцій
Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) з пропозицією провести саміт, на якому обговорять представлений ним план мирного врегулювання війни з росією
Держсекретар США Ентоні Блінкен не виключив, що Держдепартамент визнає росію державою-спонсором тероризму. Раніше він говорив, що внесення Росії до відповідного переліку може призвести до небажаних наслідків
Посол США у Південно-Африканській Республіці Рубен Бріджеті заявив, що ПАР постачала боєприпаси росії, незважаючи на нейтралітет, який декларується, щодо війни в Україні
Після зустрічі з Володимиром Зеленським американський лідер Джо Байден має намір оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів