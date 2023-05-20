Президент США Джо Байден планує на полях саміту G7 обговорити з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді ситуацію в Україні. Про це заявив помічник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він шукатиме можливість поговорити з ними обома про конструктивну роль, яку кожна країна може зіграти в підтримці самого основного та основоположного елемента будь-якого результату, а саме суверенітету та територіальної цілісності, які є недоторканними згідно зі Статутом ООН.

На уточнююче запитання про те, чи планує Байден "натиснути" на панів Моді і Лулу да Сілву, щоб вони "змінили підхід до Росії та Китаю", помічник президента США відповів:

Я думаю, що тиск - це неправильне слово. Президент Байден не так взаємодіє з цими ключовими лідерами, з якими має глибокі стосунки.

У січні президент Бразилії відмовився передавати боєприпаси Україні для відбиття російської агресії. Він закликав США та Євросоюз докласти зусиль для замирення москви та Києва, а також пропонував посередництво.

Нинішнього року Індія, головуючи в блоці G20, утрималася від публічного засудження російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Зеленський прибув в Японію на саміт G7.